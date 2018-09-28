سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

أثارت الفنانة شيرين رضا الجدل عند ظهورها في العرض الخاص بفيلم "عيار ناري" بمهرجان الجونة السينمائي، بسبب الصندل الذي ارتدته ونسقت معه جوربا من نفس اللون.



ونشر حساب blessedwardrobe صورة الحذاء الذي ارتدته شيرين رضا، وكشف عن العلامة التجارية الخاصة به "فالنتينو"، وعند البحث عن الموقع الرسمي للماركة اتضح أن الحذاء مرفق بالشراب وليس هي من نسقته.



أما عن سعر الصندل الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان 850 يورو، أي ما يعادل 17 ألفا و773 جنيها مصريا.