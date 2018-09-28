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محافظات

تنفيذي بني سويف يناقش تذليل معوقات تنفيذ المشروعات الخدمية ببعض القطاعات الحيوية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بني سويف على ضرورة العمل الميداني والمتابعة الدورية والمستمرة، والنزول للمواطنين والعمل على حل المشكلات التي تعترضهم خاصة في القطاعات التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر مثل قطاعات الصحة والتعليم والتموين وتشديد الرقابة على الأسواق و تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين الحيوية وإزالة الحفر والمطبات غير القانونية وغير المطابقة هندسيا و لاستعادة المظهر الجضاري والجمالي ومنع العشوائية والزحام والتكدس.

كما شدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لسرعة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية التنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 في التوقيتات المحددة مع المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لهذه المشروعات للوقوف أولًا بأول على معوقات التنفيذ وتذليلها حفاظا على موازنة المحافظة والاستفادة من أية مخصصات يمكن أن يستفيد منها أبناء المحافظة في تلك المشروعات .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء عادل حجازي نائب مدير أمن بني سويف،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد ، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.

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