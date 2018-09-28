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أخبار العالم

واشنطن: لن نجبر طهران على الانسحاب من سوريا بالقوة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:14 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري أن واشنطن لن تجبر طهران على الانسحاب من سوريا بالقوة، موضحا أن الحديث يدور عن ضغط سياسي.

وتابع جيفري بالقول أن الولايات المتحدة تسعى إلى خروج القوات الإيرانية من سوريا، كشرح للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.

وكان جيفري قد تطرق في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك إلى إسقاط الطائرة العسكرية الروسية في سوريا مؤخرا، مؤكدا أن هذا مثال على تصعيد خطير وينبغي تجميده.


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