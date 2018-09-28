حماس تنتقد خطاب محمود عباس في الجمعية العامة: مكرر ويعكس فشله ونتائج سياسته

انتقدت حركة حماس الفلسطينية، خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصفة أنه مكرر ومتجاهلا لأحداث مسيرات العودة وكسر الحصار.



وأوضحت حماس في بيان لها:" تابعنا الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة محمود عباس على منصة الأمم المتحدة، وكان في مجمله خطابا مكررا يستعرض الحال التي أوصلتنا إليه سياسته ونتجت عن أخطائه في عدم توقع سلوك الأطراف المختلفة رغم تحذيرات كل الفصائل وأحرار شعبنا، إذ كرر المطالب ذاتها في المجتمع الدولي"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.



وتابعت الحركة في بيانها " ما تحدث به أبو مازن من مضامين هي إعلان صريح لفشل سياسته، واعتراف واضح بعجز مسار التسوية عن الوصول لأي حلول عادلة أو تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني، ولعل تساؤله عن حدود دولة الاحتلال كان أجدر أن يطرحه قبل تورط فريق أوسلو في رسالة الاعتراف بهذا الكيان".



واستطردت: ان تجاهل عباس في خطابه لمسيرات العودة وكسر الحصار والتضحيات الكبرى التي يقدمها شعبنا في مواجهة الاحتلال، واستثناء غزة وبطولاتها وأهلها من خطابه هو تجسيد وتكريس لحالة الانقسام، وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لمزيد من الجرائم والقتل وتسهيل تنفيذ صفقة القرن.



وأشار البيان إلى أن وصف المقاومة من على منبر الأمم المتحدة بأنها "ميليشيا وإرهاب، ورفضه لسلاحها هو طعنة نجلاء في خاصرة الشعب وتاريخه ومقاومته وشهدائه، وهدية مجانية للاحتلال، فضلا عن استخدامه هذا المنبر لإعلان الانفصال عن قطاع غزة، وتهديد أهله وسكانه بالمزيد من العقوبات يشكل خطرًا على النسيج الوطني الفلسطيني ومستقبل المصالحة.