جلسة حوار للنجم اوين ويلسون على هامش مهرجان الجونة السينمائي

جهد كبير يبذله الجونة السينمائي لخلق نوع من التواصل بين المواهب عبر منصة المهرجان والتى توفر فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج وتوزيع مشروعات سينمائية.



وتقام حلقة نقاش The future of the future - أفلام للأطفال والشباب، بالتعاون مع المعهد الدنماركي المصري للحوار ودعم وسائل الإعلام الدولية جلسة وتدار بواسطة Hans Chr.korsholm Nielsen , Director of DEDI، فيما تقام المحادثة المرتقبة مع النجم اوين ويلسون بقاعة Audimax ، وتديرها بشري عبد الله رزة.



توفر منصة الجونة ورشا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، يقومون بدورهم بمساعدة صناع السينما الشباب في الحصول على فرص للتعلم، إضافة إلى بناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم التي تحتاج إلى دعم فني ومادي بمشاركة العديد من الجهات المانحة للدعم المادي.



الجدير بالذكر أن المهرجان تم افتتاحه يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر، ومن المقرر إقامة حفل الختام الجمعة الموافق 28 سبتمبر.