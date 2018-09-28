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محي الدين: الصورة السلبية عن صندوق النقد لن تتغير إلا مع تحسن الاقتصاد.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:15 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الصورة الذهنية التي يصدرها البعض عن صندوق النقد الدولي لن تتغير إلا بشعور المواطن بتحسن الاقتصاد.

وأضاف محي الدين، خلال حوار خاص لفضائية«اكسترا نيوز»، أن هناك البعض يضع صندوق النقد والبنك الدولي في صورة نمطية قديمة، مشيرًا إلى أن الصندوق ليس له مصلحة في الضغط على الدول حيث إنه مكون من الدول الأعضاء ويرسم اتجاهات اقتصادية بحتة.

وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن البنك صندوق تنمية للمشروعات ويتعامل مع القطاع المالي ولجوء الدول له يكون بسبب إحتواء أزمة قد تحدث.

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