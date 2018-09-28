سامح شكري يلتقي في نيويورك وزيري خارجية اليونان وقبرص

عقد وزير الخارجية سامح شكري ، أمس الخميس ، مباحثات مع وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس ، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستوذوليديس ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إن اللقاء يأتى في اطار الآلية الثلاثية التى تجمع بين مصر واليونان وقبرص.



كما تندرج المباحثات في إطار حرص الوزراء الثلاثة على التشاور المستمر والتنسيق تعزيزا لعلاقات الصداقة القوية القائمة بين مصر وقبرص واليونان.



وتناول اللقاء الإعداد للقمة القادمة لآلية التعاون بين الدول الثلاث والمقررة في جزيرة كريت باليونان خلال شهر أكتوبر المقبل.