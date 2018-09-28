ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سامح شكري يلتقي في نيويورك وزيري خارجية اليونان وقبرص

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
عقد وزير الخارجية سامح شكري ، أمس الخميس ، مباحثات مع وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس ، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستوذوليديس ، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إن اللقاء يأتى في اطار الآلية الثلاثية التى تجمع بين مصر واليونان وقبرص.

كما تندرج المباحثات في إطار حرص الوزراء الثلاثة على التشاور المستمر والتنسيق تعزيزا لعلاقات الصداقة القوية القائمة بين مصر وقبرص واليونان.

وتناول اللقاء الإعداد للقمة القادمة لآلية التعاون بين الدول الثلاث والمقررة في جزيرة كريت باليونان خلال شهر أكتوبر المقبل.

ترشيحاتنا

ما لا تعرفه عن الفينير لأسنان أكثر جمالا

حكم تغسيل الزوجين كلا منهما الآخر بعد وفاتهما

قبل معركة الأهلي.. وفاق سطيف يخسر على ملعبه في الدوري الجزائري

احذري.. وضعية لنوم المولود تسبب عيب خلقي في الجمجمة

أول تعليق لـ الحضري بعد صعود الإسماعيلي لدور الـ 16 فى بطولة كأس زايد

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

حمدي مرغني: أشرف عبد الباقي مش هيقبضني بعد الغلطة دي.. فيديو

الفخرانى ووفاء عامر فى عزاء حماة رانيا فريد شوقى .. صور

حبس عامل قتل طفل زوجته لصراخه أثناء معاشرتها في الهرم

3 طرق طبيعية للتخلص من مشكلة اسمرار البشرة

طريقة تخزين القرنبيط والكرنب والثوم لمدة عام كامل

تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ هيئة السكة الحديد المصرية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

خبير: الصين دخلت القارة الأفريقية بمنهجية مختلفة قائمة على دعم تصالح الحضارات
مؤلف كابتن ماجد: فكرة المسلسل جاءتني أثناء مشاهدة كأس العالم 1987
استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط
خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو
خالد بيبو: الأهلي سينشئ أكاديميات لتعليم كرة القدم في كل أنحاء الجمهورية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟