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فن

شاهد..عمرو دياب يغني قلبك ندم في حفل غنائي وسط هتافات جماهيرية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:14 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قام الفنان عمرو دياب ، بغناء إحدى أغاني ألبومه الجديد «قلبك ندم»، بإحدى حفلات المدن الساحلية ، وسط هتافات شديدة من جمهور الهضبة .

وخرج الفنان عن النص، عندما تحدث مع أحد من جمهوره قائلًا« كفاية كده قالك قلبك ندم .. ايه اللي جابك أساسًا .. نفسك ضامنها دي حاجة بينك وبينها .. قال ايه راجع نادم ».



https://youtu.be/hZ6SbnI7Bb0

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