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ثقافة

أبناء العراب يزورون القلعة ودير القديس سمعان..اليوم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:42 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تنظم جمعية أبناء العراب لرفع الوعي الثقافي والأثري جولة مجانية في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ودير القديس سمعان، اليوم الجمعة.

وكشف حسام زيدان الباحث الأثري أن دعوة أبناء العرَّاب وجدت صدي كبير لدى الشباب بشكل عام، حيث سجل حضور لهذه الجولة ما يقرب من 120 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية والتعليمية، رغبة منهم في التعرف على تاريخية هذين المكانين الهامين.

وتابع: من المقرر أن تستقبل إدارة القلعة ومرشديها المشاركين في الجولة،حيث يطوف أمناء الآثار المتخصصين والمتطوعين بين معالم القلعة الأثرية، المتحف الحربي، جامع محمد علي، متحف الشرطة، جامع محمد بن قلاوون، وغيرها من المعالم.

وقال:كما يستمع الحاضرين لشرح أثري وتاريخي موثق، ثم يستمتعون ببعض الفواصل الترفيهية، وجلسة تصوير لمن يرغب من فوق أعلى مكان بالقاهرة.

بعد القلعة ينطلق أبناء العراب إلى دير القديس سمعان،حيث يقام عدد من الأنشطة والألعاب الرائعة في الدير، والتي تستهوي الشباب مثل للتسلق والتلفريك وغيرها،إضافة إلى شرح أثري وتاريخي عن الدير من قبل المتخصصين القائمين عليه،بعدها تقام ورشة أوريجامي.

وأضاف: يهدف أبناء العراب من وراء هذه الجولات والتي تعقد بالتعاون مع وزارة الآثار، رفع الوعي الأثري والثقافي مما يرفع الروح الوطنية لدى الشباب ويشارك في بناء الشخصية المصرية.

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