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محيي الدين: لابد من وضع خطط اقتصادية لكل محافظة في مصر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه بغض النظر عن موضوع تشخيص الملف المصري لابد من انتهاج سياسة لتحقيق أثر إيجابي على المواطنين.

وأضاف محي الدين، خلال حوار خاص لفضائية«اكسترا نيوز»، ويقوم هذا النهج ما يعرف بالتفصيل الاحتياجات لكل محافظة من محافظات الجمهورية على حدا بما ينفع مواطني تلك المحافظات ، مشيرًا إلي ان هذا الأمر يسمي محلية التنمية التي تترجم إلي التفصيل على معطيات الواقع .

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