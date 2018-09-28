تعليق ساخر لـ أحمد الشيخ حول عدم مشاركته مع الأهلي

سخر أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة الأول بالأهلي من قلة مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الحالية.



ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صورة لطفل باكي وعلق قائلا :" طب ألعب ربع ساعة بس والنبى".



وكان الأهلي خاض مباراة ضد النجمة اللبناني ضمن منافسات البطولة العربية و تمكن من الفوز ٤ -؛١.