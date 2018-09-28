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رياضة

تعليق ساخر لـ أحمد الشيخ حول عدم مشاركته مع الأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
سخر أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة الأول بالأهلي من قلة مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الحالية.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صورة لطفل باكي وعلق قائلا :" طب ألعب ربع ساعة بس والنبى".

وكان الأهلي خاض مباراة ضد النجمة اللبناني ضمن منافسات البطولة العربية و تمكن من الفوز ٤ -؛١.

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