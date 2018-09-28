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ثقافة

متحف كوم أوشيم يعرض 3 لوحات حجرية لاختيار قطعة شهر أكتوبر..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:37 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أطلق متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم تصويتا بين متابعيه وزواره، وذلك لاختيار قطعة آثار لعرضها كقطعة شهر أكتوبر المقبل.

وطرح المتحف 3 قطع أثرية للتصويت عليها،الأولي عبارة عن لوحة جنائية من الحجر الجيري تعود إلى العصر البطلمي.

والقطعة الثانية عبارة عن لوحة من الحجر الجيري تعود إلى الدولة الوسطي،والثالثة لوحة من الحجر الجيري تعود إلى الدولة الوسطى.
متحف كوم أوشيم يعرض 3 لوحات حجرية لاختيار قطعة شهر أكتوبر..صور
متحف كوم أوشيم يعرض 3 لوحات حجرية لاختيار قطعة شهر أكتوبر..صور
متحف كوم أوشيم يعرض 3 لوحات حجرية لاختيار قطعة شهر أكتوبر..صور

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