أعمال شغب بين جماهير شبيبة القبائل ووفاق سطيف عقب خسارة الأخير

اشتعلت أعمال شغب بين جماهير فريقي « وفاق سطيف، وشبيبة القبائل » وذلك عقب النتيجة التي انتهت بها مباراة الفريقين في منافسات الدوري الجزائري والتي انتهب بفوز شبيبة القبائل بهف دون مقابل في المبارة التي أقيمت بملعب "8 مايو" بولاية "سطيف الجزائرية.



وخسر نادي وفاق سطيف على ملعبه من نادي شبيبة القبائل الجزائري، الذي يحلق وحيدا على قمة ترتيب الدوري الجزائري لكرة القدم.



وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن شبيبة القبائل فاز على مضيفه، وفاق سطيف بهدف دون رد، ليتلقى بذلك سطيف هزيمة قبل مواجهته للأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأسبوع المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل كانت قوية ومليئة بالإثارة والعديد من الفرص، إلا أن إلياس بن يوسف تمكن من إحراز الهدف الوحيد لشبيبة القبائل في الدقيق الـ 76.



وبذلك يتصدر شبيبة القبائل الدوري برصيد 18 نقطة، في حين يتجمد رصيد وفاق سطيف عند 11 نقطة في المركز الخامس

