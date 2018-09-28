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فن

أحمد زاهر وأسرته يحتفلون بزفاف شقيق زوجته عمر على ياسمينا.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:37 ص
صدى البلد
محمد صبحي
حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة الفنان أحمد زاهر الاحتفال بزفاف "عمر فاروق" شقيق زوجته السيدة هدى على "ياسمينا محمود" وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

ظهر أحمد زاهر خلال الحفل بصحبة أسرته الصغيرة المكونة من زوجته هدى وبناتها الأربعة ملك وليلي ومنى ونور وكان ضمن الحضور نضال الشافعي وحرمه، المخرج أحمد خالد مرسي وعدد من أصدقاء زاهر من خارج الوسط الفني منهم د.نور الدين محمود والمغربية حياة جبران، بالاضافة الى اسرة العروسين واصدقائهما ممن شاركوهم وصلات الغناء والرقص التي اشعلها النجمان تامر حسني ومحمود العسيلي والمطرب الشعبي محمود الليثي والراقصة الاستعراضية دينا.

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