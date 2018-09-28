شاهد.. صاعقة رعدية تضرب ساعة مكة الشهيرة

ضربت صاعقة رعدية برج ساعة مكة الشهير باسم "برج الساعة" في محيط الحرم المكي.



ونشرت صحيفة "سبق" السعودية فيديو قالت إن متابعين التقطوه، يظهر لحظة تلقي برج الساعة للصاعقة الرعدية التي أضاءت سماء الحرم المكي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصاعقة خلقت منظرا جميلا فوق مكة، وأضاء أنحاء المنطقة.







وحدث البرق في حين تتساقط أمطار غزيرة لليوم الثالث على التوالي على مكة المكرمة، صاحبتها أصوات رعد شديدة.

ويعد برج ساعة مكة واحد من أعلى المباني في العالم.



