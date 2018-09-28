ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. صاعقة رعدية تضرب ساعة مكة الشهيرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:43 ص
صدى البلد
حسن محرم
ضربت صاعقة رعدية برج ساعة مكة الشهير باسم "برج الساعة" في محيط الحرم المكي.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية فيديو قالت إن متابعين التقطوه، يظهر لحظة تلقي برج الساعة للصاعقة الرعدية التي أضاءت سماء الحرم المكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصاعقة خلقت منظرا جميلا فوق مكة، وأضاء أنحاء المنطقة.



وحدث البرق في حين تتساقط أمطار غزيرة لليوم الثالث على التوالي على مكة المكرمة، صاحبتها أصوات رعد شديدة.
ويعد برج ساعة مكة واحد من أعلى المباني في العالم.

ترشيحاتنا

كيفية الوقاية من السحر

استشاري تغذية تشرح التأثيرات الخطيرة للإفراط في إضافة الملح إلى الطعام

أبوحامد: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن رؤية مصر تجاه الأمم المتحدة

تعرف على حكام مباريات الجولة الثامنه فى الدورى الممتاز اليوم

رانيا محمود ياسين: مسلسل نصيبي وقسمتك 2 يعتمد على البطولة النسائية

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح

تفاصيل ضبط أكبر مزوري الأوراق الرسمية بالجيزة

قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

وظائف جديدة بقطاع البترول

قبل معركة الأهلي.. وفاق سطيف يخسر على ملعبه في الدوري الجزائري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو
زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو
زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو
زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو
خبير: الصين دخلت القارة الأفريقية بمنهجية مختلفة قائمة على دعم تصالح الحضارات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟