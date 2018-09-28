جدل في تونس بسبب لوحة حنبعل القرطاجي يغزو روما خلف وزير الداخلية الإيطالي

أثارت لوحة تظهر حنبعل القرطاجي في طريقه لغزو روما، خلف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، خلال زيارته إلى تونس جدلا واسعا.



وذكر موقع "باب نت" التونسي أنه بعد رفض رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد استقبال وزير الداخلية الإيطالي، التقى هذا الأخير مع نظيره التونسي، هشام الفوراتي.



لكن خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة التونسية، وضع خلف الوزير الإيطالي لوحة تظهر حنبعل، القائد التاريخي لقرطاج، تونس القديمة، وهو في طريقه لغزو روما، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس.



وتوقع البعض بأن اختيار هذه اللوحة تأتي من أجل إثارة أزمة دبلوماسية مع إيطاليا قد تقود في النهاية للإطاحة بالشاهد من على رأس الحكومة.



غير أن آخرين رحبوا بهذه الصورة، معتبرينها ردا على تصريحات الوزير العنصرية ضد تونس والمهاجرين من القارة الإفريقية.



