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الأرصاد:ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الأحد المقبل.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:39 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية ،  إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا يفيد أن الأيام ما بين الخميس إلي الأحد ستشهد ارتفاعا درجات الحرارة، مع نشاط لحركة الرياح.

وأضاف، شاهين، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «صباح الخير يامصر»، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون تدريجيا بحيث تسجل اليوم 34 درجة ويوم السبت 35 درجة على أن تسجل يوم الأحد آخر أيام الموجة 36 درجة ، موضحًا ان محافظات الصعيد ستشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة ستصل إلي 45 درجة مئوية وهي أعلى من معدلاتها في مثل هذا التوقيت من العام.

وأكد مدير مركز التحاليل الجوية ، أنه على الرغم من أرتفاع درجات الحرارة فمن المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط للامطار وخاصة سلاسل جبال البحر الأحمر .


35
36 الأحد
45 محافظات الصعيد

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