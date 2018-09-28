ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول أمريكي : موسكو وطهران ودمشق لم تكسب الحرب في سوريا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري "إن الروس والإيرانيين والنظام السوري لم يكسبوا الحرب في سورية "، مشيرا إلى أنهم يتحكمون في نصف الأراضي ونصف عدد سكان سورية فقط.

وأضاف جيفري - في مقابلة مع قناة ( الحرة ) الأمريكية - أنهم يجلسون على قمة الحطام ولا يحدوهم الأمل في الحصول على دعم من المجتمع الدولي في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد .

وأشار إلى أن النظام السوري يعيش على مليارات الدولارات التي تقدمها روسيا وإيران، ويستطيع أن يفعل ذلك لأي وقت، لكن الولايات المتحدة لا تخطط لشن أي عمليات عسكرية ضده .

وأعرب المسؤول الأمريكي عن قلق واشنطن من وجود عدد كبير من القوات العسكرية على مقربة من بعضها البعض في سورية.
وحول رؤيته لمستقبل الأكراد في العراق وسورية، قال إن واشنطن تدعم السلامة الإقليمية للبلدين، وإن أي ترتيبات لأي مجموعات داخلية يجب أن يتم حلها بطريقة مشابهة لما حدث في العراق، وفقا للعملية الدستورية والانتخابات.

وأضاف: "هذا ما نحاول عمله في سورية، عملية دستورية تشمل كل السوريين بصرف النظر عن عرقهم أو ديانتهم او موقعهم".
وأوضح أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا سيكون عن طريق الانخراط سواء كان عسكريا أو عن طريق حلفائها، أو في شكل عقوبات دبلوماسية للضغط على النظام لحثه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أو في شكل جهود دبلوماسية في الأمم المتحدة، مثل ما حدث هذا الأسبوع من الدعوة للمضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية.

ترشيحاتنا

حبس عامل قتل طفل زوجته لصراخه أثناء معاشرتها في الهرم

نجوم الفن والإعلام يواسون تامر الصراف في وفاة والدته..صور

أعمال شغب بين جماهير شبيبة القبائل ووفاق سطيف عقب خسارة الأخير

الرئيس السيسي يصل أرض الوطن عائدا من نيويورك

استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط

شاهد..هدية المرغني وأوس أوس لـ منى الشاذلي

ملخص 20 يوما لحملة الأزهر وعاشروهن بالمعروف.. كسر الروتين اليومي وعدم الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.. طاعة الوالدين في الطلاق ليست من البر.. واعتماد ثقافة الاعتذار.. فيديو

نشطاء الفيسبوك ينتقدون مدرسين يضربان طلابا بإحدى مدارس بلقاس.. فيديو

زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو

الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة وسقوط أمطار على عدة مناطق

زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

استشاري جراحات: مرضى السمنة مهددون بالموت بالسرطان لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

خالد بيبو: السرعة والمهارة سبب نجاح محمد صلاح في الاحتراف.. فيديو
خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو
مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو
زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو
زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟