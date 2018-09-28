إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

نشر المصور الفوتوغرافى حسن أمين صورا جديدة، عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، للفنانة منى زكى من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية.



وتألقت منى بإطلالة حيوية، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأحمر، تميز بصيحة الاوف شولدر، وانتعلت حذاء بيج مميز ذا كعب عالي.



وأطلت منى زكي بنظارة شمس سوداء ذو تصميم جديد، كما تزينت بمجموعة من الاكسسوارات الجذابة، ما منحها إطلالة عصرية متناسقة مع بعضها.



واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، وظهرت بمكياج هادئ متناسق مع ملامحها الجذابة.

