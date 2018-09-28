تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية لميس سلامة، وداليا أيمن اليوم الجمعة، ، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 24، ليوم الجمعة، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر لمدة 48 ساعة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، بينما تعود للارتفاع مرة أخرى نهاية الأسبوع.



الإسكندرية: العظمى 32 – الصغرى 23 ليوم الجمعة، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر لمدة 72 ساعة، بينما تقل درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل لتسجل 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.



مطروح: العظمى31- الصغرى 21، لليوم الجمعة، علمًا بأن درجات الحرارة ستسقر حتى نهاية الاسبوع.

