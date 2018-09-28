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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
البهى عمرو
عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية لميس سلامة، وداليا أيمن اليوم الجمعة، ، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 24، ليوم الجمعة، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر لمدة 48 ساعة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، بينما تعود للارتفاع مرة أخرى نهاية الأسبوع.

الإسكندرية: العظمى 32 – الصغرى 23 ليوم الجمعة، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر لمدة 72 ساعة، بينما تقل درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل لتسجل 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

مطروح: العظمى31- الصغرى 21، لليوم الجمعة، علمًا بأن درجات الحرارة ستسقر حتى نهاية الاسبوع.

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