الأدوات المنزلية تعلن بدء إنشاء مصنع للزجاج بالمنيا

بدأت مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا في إنشاء أول مصنع لها في المحافظة، لتوفير المنتجات اللازمة لسد احتياجات المواطنين والقدرة على منافسة المنتجات الأخرى، وتوفير فائض يسمح للتصدير، لافتة إلى وجود مصانع في طريقها لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء التنفيذ.



وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وصاحب فكرة مدينة الأدوات المنزلية، إنه سوف يتم إنشاء 4 مصانع في المنيا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنشاء مصنع الزجاج، لافتا إلى أن هذه المصانع تقوم بإنتاج المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.



ونوه هلال، إلى أن المصانع تعمل على تشغيل نحو 750 من الأيدي العاملة سواء إداريين أو موظفين، كما أنها تساهم في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة عن طريق خفض الواردات والاتجاه إلى التصدير، موجها الشكر للدولة لتوفيرها الأراضي في الصعيد بالمجان.



وأوضح رئيس الشعبة، أن الخطة الاستراتيجية تتضمن إنهاء تنفيذ المصنع خلال عام ونصف بينها ثلاثة شهور تجارب للإنتاج، ثم تنطلق عمليات الإنتاج وانتشار المنتجات في الأسواق، لافتا إلى أنه من المقرر أن ينتج أحد المصانع أدوات المائدة، ومصنعين يقومان بإنتاج أطقم السيراميك والجرانيت والتيفال، ومصنع في صناعة الزجاج.



وفي السياق ذاته، قال عبد الناصر الباز عضو شعبة الأدوات المنزلية وأحد مستثمري مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا، إن الشعبة بدأت في أعمال الحفر والأساسات لمشروع الزجاج والذي سيعتبر نقلة نوعية لما يستخدمه من تكنولوجيا متقدمة، وسيكون قادرا على منافسة منتجات تركيا والصين والهند، ويثبت أن المنتج المصري قادر علي المنافسة واقتحام السوق العالمي، مؤكدا أن المصنع سوف يساهم بشكل كبير في منافسة المنتجات المستوردة من الخارج.



وطالب الباز، بضرورة توفير الأيدي العاملة المدربة من خلال المدارس الفنية وعمل دورات تدريبية متلفزة لأهل الصعيد لتطوير الأداء الفني في مجال الصناعة بوجه عام، مشيدا بجهاز المدينة الصناعية بالمنيا لما يقدموه من إرشادات وتسهيلات معلوماتية عن طبيعة المدينة وسبل الاتصال بالجهات المعنية من كهرباء وماء وغاز وغيرها.



من جهته، قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر قادرة على غزو الأسواق العالمية إذا أبدت الدولة قليلا من الاهتمام بصناعة الأدوات المنزلية، حيث إن ذلك يساهم في سد احتياجات المواطنين وتوفير فائض يسمح للتصدير.



وطالب الطحاوي، الدولة بضرورة الاهتمام بالتصدير وصرف عائد التصدير للمصدرين في فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، كما طالب بأهمية فتح مجال التصدير للشركات المصرية وتيسير الإجراءات حتي تتمكن من عمل نهضة وانفتاح في التصدير لدعم الاقتصاد الوطني.



وقال محمد حسين أحد مستثمري مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا، إنهما في طريقهما لإنهاء إجراءات الترخيص وسيبدأون أعمال الحفر فور استلام الرخصة، مطالبين البنوك بتسهيل الإجراءات للحصول علي التمويل اللازم وعدم المغالاة في الإجراءات والضمانات، وتيسير إجراءات القرض الصناعي حتي ننهض بالصناعة.



وأكد أن مصر قادرة على المنافسة في صناعة الأدوات المنزلية لامتلاكها معظم المواد الخام، حيث إن صناعة الزجاج تحتاج إلى الرمال والتي تعد انقى رمال على مستوى العالم، وأنه يجب الاهتمام بتلك الصناعة التي تمتلك فيها مصر ميزات نسبية كبيرة من مواد خام وخبرات كثيرة.



