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أخبار البلد

تعاون مصري أمريكي لحماية الممتلكات الثقافية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:25 ص
مصر وأمريكا - صورة
مصر وأمريكا - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
اختتمت السفارة الأمريكية بالقاهرة، ورشة عمل تم عقدها على مدار أسبوع كامل في القاهرة بالشراكة مع وزارة الآثار المصرية حول كيفية حماية الممتلكات الثقافية والتحقيق في حالات تصدير الآثار بشكل غير قانوني.

وشارك في ورشة العمل، مدربون من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية،ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولون مصريون من وزارة الآثار والجمارك المصرية وشرطة السياحة وجهات أخرى لمناقشة التعاون بين البلدين بشكل أكثر فعالية لمنع التجارة غير المشروعة بالآثار المصرية والأمريكية، فضلا عن مشاركة مسؤولين من جميع أنحاء مصر، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية والغردقة ودمياط وشمال سيناء.

وأكد توماس جولبرجر،القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة في الحفل الختامي لورشة العمل أن إقامة هذه الورشة دليل عملي على الدعم والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، وقال:" إن التعاون بين أجهزتنا المعنية بتطبيق القانون مثير للإعجاب بشكل خاص وينمو كل يوم".

وأضاف أن السفارة وجميع الوكالات الأمريكية المعنية تتوقع أن تكون ورشة العمل بمثابة أساس متين لتعاون أفضل بين بلدينا في مجال حماية التراث الثقافي، وفي مجالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقالت ماري كوك، وهي مدربة من برنامج الممتلكات الثقافية والآثار التابع لوزارة الأمن الوطني،"إنني سعدت بزيارة مصر لحضور ورشة العمل - ليس فقط بسبب كل العمل الذي نقوم به في الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي المصري، ولكن أيضا بسبب حماس زملائي هنا في مصر. لم يكن المشاركون متحمسين فقط للتعرف على إجراءات عملية إعادة الآثار إلى الوطن من الولايات المتحدة، لكنهم كانوا متحمسين أيضًا لتعليمنا عن النظام هنا في مصر".

وتدعم الورشة الالتزام الذي تعهد به البلدان بموجب مذكرة تفاهم بشأن حماية الممتلكات الثقافية تم توقيعها في نوفمبر 2016، ويعد التدريب والتعاون المهني القوي جزءًا من الاتفاق الثنائي الذي يفرض قيودًا على استيراد فئات من المواد الأثرية من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوفر هذه الاتفاقية أساسًا قانونيًا للولايات المتحدة لإغلاق أسواقها للآثار غير المشروعة من مصر،ورفعت بالفعل من قدرة المسؤولين الأمريكيين على التعاون مع نظرائهم المصريين في التحقيق، والمحاكمة، وإعادة القطع الأثرية المسروقة والمنهوبة.

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