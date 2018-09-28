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أخبار العالم

الصين تدعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية دون إنشاء منظمة جديدة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:03 ص
الصين
الصين
أ ش أ
أكدت وزارة التجارة الصينية دعم بكين لإصلاحات منظمة التجارة العالمية، بحيث تحترم هذه الإصلاحات قواعد المنظمة، مشددة على أنها لا تؤيد إنشاء منظمة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "قاو فنغ" –في تصريحات اليوم- "منظمة التجارة العالمية ليست في وضع مثالي، وتواجه تحديات بشأن سلطتها وفعاليتها وسط سيادة نزعتي الحمائية والأحادية"، مضيفا أن تلك الإصلاحات ضرورية لمساعدة النظام التجاري التعددي في مواكبة العصر.

وتابع :"لكن النظام التجاري التعددي، الذي يتجسد في منظمة التجارة العالمية، يظل لا غنى عنه في مكافحة الحمائية وتعزيز التجارة وتدعيم التنمية المستدامة." مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات لا ينبغي أن تغير القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، ولا ينبغي إحداث تغييرات تؤدي إلى الرجوع عن توجه تحرير التجارة.

ولفت فنغ إلى أنه "لا يجب أن تؤدي الإصلاحات إلى خلق منظمة جديدة، والصين تعارض الإجراءات التي من شأنها فرض الإرادة على الآخرين من جانب أعضاء بعينهم في منظمة التجارة العالمية، ويجب أن تقوم الإصلاحات على الاحترام المتبادل والمساواة والمعاملة بالمثل، ويجب منح الأولوية لمعالجة القضايا التي تهدد وجود المنظمة."

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الصين تدعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية دون إنشاء منظمة جديدة

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