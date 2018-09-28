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محلل سياسي: هناك رغبة دولية لتكريم فلسطين.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:11 ص
المحلل السياسي أسامة
المحلل السياسي أسامة شعث
توك شو
قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن انتخاب دولة فلسطين بالإجماع على رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2019، جاء بطلب من المجموعة الآسيوية.

وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أنه خلال الفترة المقبلة سوف يكون على جدول أعمال دولة فلسطين العديد من الملفات التي يجب أن يتغير فيها سلوك النظام الدولي في عملية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وبالتنمية وآلية النظرة الدولية والعالمية للشعوب الفقيرة.

ونوه "شعث" إلى أن هناك رغبة دولية لتكريم فلسطين والرد على السياسة الأمريكية والإسرائيلية في تجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة، إضافةً إلى أن دول العالم ومجموعة الـ77 تدعم الصف الفلسطيني، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن خلال رئاسته للمجموعة هذا العام رئاسة فلسطين لها العام المقبل.

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