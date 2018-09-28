ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة الهندية تحيي الذكرى الـ150 لميلاد غاندي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:38 ص
غاندي
غاندي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
تقيم سفارة الهند لدى مصر، احتفالية خاصة إحياء لذكرى ميلاد المهاتما غاندي، الذي ولد في 2 أكتوبر عام 1869.

وتنظم سفارة الهند بالقاهرة الاحتفالية الخاصة بإحياء ذكرى ميلاد غاندي يوم 2 أكتوبر 2018، بحضور، راهول كولشريشت، سفير دولة الهند لدى مصر.

وتبدأ الاحتفالية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بكلمة قصيرة لكل من سفير الهند لدى مصر راهول كولشريشت وعدد من الشخصيات قامت السفارة بدعوتها.

وتتضمن الاحتفالية تقديم إحدى الأغنيات، وعرض مجموعة من الطوابع التذكارية التي أصدرتها إدارة البريد بحكومة الهند، وافتتاح معرض وعرض فيلم عن حياة ومبادئ المهاتما غاندي.
السفارة الهندية تحيي الذكرى الـ150 لميلاد غاندي
السفارة الهندية تحيي الذكرى الـ150 لميلاد غاندي
السفارة الهندية تحيي الذكرى الـ150 لميلاد غاندي

ترشيحاتنا

الملكة رانيا في بإطلالة أنثوية من توقيع مصمم لبناني.. صور

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

نائب محافظ القاهرة: هذا هو حل مشكلة إشغالات الشوارع

شاهد.. صاعقة رعدية تضرب ساعة مكة الشهيرة

مرشح ترامب للمحكمة العليا:عائلتي في أزمة بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو

زفاف محمد طارق العتال وفرح بيبرس على نيل القاهرة..صور

مسئولون بدرجة نشطاء فيسبوك.. 4 آلاف رسالة يومية لـ وزير التعليم ووزير الشباب والرياضة يدعم صلاح

أعمال شغب بين جماهير شبيبة القبائل ووفاق سطيف عقب خسارة الأخير

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. غدا

فتح باب التصويت على لائحة الأهلي الجديدة

صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو
صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟