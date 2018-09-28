السفارة الهندية تحيي الذكرى الـ150 لميلاد غاندي

تقيم سفارة الهند لدى مصر، احتفالية خاصة إحياء لذكرى ميلاد المهاتما غاندي، الذي ولد في 2 أكتوبر عام 1869.



وتنظم سفارة الهند بالقاهرة الاحتفالية الخاصة بإحياء ذكرى ميلاد غاندي يوم 2 أكتوبر 2018، بحضور، راهول كولشريشت، سفير دولة الهند لدى مصر.



وتبدأ الاحتفالية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بكلمة قصيرة لكل من سفير الهند لدى مصر راهول كولشريشت وعدد من الشخصيات قامت السفارة بدعوتها.



وتتضمن الاحتفالية تقديم إحدى الأغنيات، وعرض مجموعة من الطوابع التذكارية التي أصدرتها إدارة البريد بحكومة الهند، وافتتاح معرض وعرض فيلم عن حياة ومبادئ المهاتما غاندي.