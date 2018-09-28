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أخبار البلد

سفير جورجيا ومحافظ البحر الأحمر يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:24 ص
سفير جورجيا مع محافظ
سفير جورجيا مع محافظ البحر الأحمر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
التقى الكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بمصر،بمحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله،وذلك في أولى زياراته لمدينة الغردقة.

وناقش الجانبان أثناء الزيارة سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والخدمات الفندقية.

وأكد سفير جورجيا اهتمام بلاده والسائحين الجورجيين بقضاء إجازاتهم في المنتجعات المصرية مثل الغردقة وشرم الشيخ وتزايد اعدادهم في الآونة الأخيرة،لافتا إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو التعرف على البنية التحتية السياحية والظروف المتوفرة لراحة السائحين الأجانب .

وأكد السفير اهتمام بلاده بالعلاقات الثنائية المستقبلية وخاصة في مجال السياحة وايضا المجالات الاخرى التي تعني الطرفين.

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