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اقتصاد

المالية: لا ضريبة على المواريث.. ولم نفرض أي ضرائب جديدة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:24 ص
وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيى
أكدت وزارة المالية اليوم "الجمعة"، عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها ضريبة المواريث، لافتا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أي حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأشارت إلى أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء اية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشدد بيان وزارة المالية على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الاخبار الغير صحيحة التي تنشرها بعض المواقع او الصحف والتي زادت وتيرتها في الفترة الاخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادي وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.

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