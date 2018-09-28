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حوادث

انتحار عامل هربا من الخلافات الأسرية فى دسونس أم دينار بدمنهور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:01 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تسببت الخلافات الأسرية فى إصابة عامل مقيم بقرية دسونس أم ديناربمركز دمنهور بحالة نفسية سيئه مما أدى لانتحاره  وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعومحمد  ع ع  45 سنة عامل ومقيم قرية دسونس بدائرة المركز مصاب " إدعاء تسمم فسفورى "وتوفى عقب وصوله .

وبسؤال شقيقه فتحى  ع ع51 سنة عامل ومقيم قرية الوكيل بمركز كفر الدوار قرر بتناول شقيقه قرص مبيد حشرى ( خاص بتخزين الغلال ) لمروره بحاله نفسيه سيئه بسبب خلافات أسريه مما أدى لإصابته ووفاته .. ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية..

وتحرر المحضر  اللازم  المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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