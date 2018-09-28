ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على إطلاق صواريخ قرب قنصليتها في البصرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تعليقا على حادث إطلاق صواريخ تجاه مطار البصرة، إن القنصلية الأمريكية التي تقع على مقربة من المطار لم تتعرض لأي ضرر.

وأشار المتحدث، لقناة سي إن إن الأمريكية، إلى أن الخارجية الأمريكية تراقب الوضع عن كثب وأن سلامة وأمن الأمريكيين تعتبر أولوية عليا.

وبحسب القناة، أفاد سكان في منطقة أبوصخير شمال البصرة بأنهم سمعوا صوت إطلاق صاروخين الساعة الـ1:20 فجرا بالتوقيت المحلي تجاه المنطقة العامة في مطار البصرة، في حين قال شهود أن الصواريخ سقطت خارج حدود المطار.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد قالت في بيان سابق، إن أمريكا سترد بسرعة وحزم للدفاع عن حياة مواطنيها، متهمة إيران باستخدام أذرعها في العراق للهجوم على المنشآت الأمريكية، وأنها تدعمها بالمال والسلاح والبرامج التدريبية لهذا الغرض.

ترشيحاتنا

فرقة تكسير شرقى تلهب الأجواء بالمزج الموسيقي..صور

حمدي مرغني: أشرف عبد الباقي مش هيقبضني بعد الغلطة دي.. فيديو

تعليق ساخر لـ أحمد الشيخ حول عدم مشاركته مع الأهلي

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

الملكة رانيا في بإطلالة أنثوية من توقيع مصمم لبناني.. صور

مرشح ترامب للمحكمة العليا:عائلتي في أزمة بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. غدا

واشنطن: لن نجبر طهران على الانسحاب من سوريا بالقوة

مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو

المالية: شفافية كاملة في بيانات وأرقام موازنة الدولة عن وضع الاقتصاد

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الخازندار بعنوان بر الوالدين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو
صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟