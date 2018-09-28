أول تعليق من أمريكا على إطلاق صواريخ قرب قنصليتها في البصرة

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تعليقا على حادث إطلاق صواريخ تجاه مطار البصرة، إن القنصلية الأمريكية التي تقع على مقربة من المطار لم تتعرض لأي ضرر.





وأشار المتحدث، لقناة سي إن إن الأمريكية، إلى أن الخارجية الأمريكية تراقب الوضع عن كثب وأن سلامة وأمن الأمريكيين تعتبر أولوية عليا.





وبحسب القناة، أفاد سكان في منطقة أبوصخير شمال البصرة بأنهم سمعوا صوت إطلاق صاروخين الساعة الـ1:20 فجرا بالتوقيت المحلي تجاه المنطقة العامة في مطار البصرة، في حين قال شهود أن الصواريخ سقطت خارج حدود المطار.



