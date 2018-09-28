مصرع عامل وإصابة شقيقه بمشاجرة بكفر الدوار بسبب ماسورة صرف

لقى عامل بمركز كفر الدوار مصرعه كما أصيب شقيقه إثر وقوع مشاجرة مع عامل آخر بسبب الخلاف على تركيب ماسورة صرف خاصة بالمتهم.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول كل من المدعو سعيد ا م 35 سنة عامل ومقيم بدائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته "جرح شبه نافذ بالظهر وآخر طعني بالبطن من الناحية اليسرى وجروح قطعية بالذراع الأيسر " شقيقه محمد 21 سنة عامل ومقيم بذات الناحية مصاب "بجرح قطعى بفروة الرأس "



وبسؤال الثانى إتهم المدعو حمدي م ف 32 سنة عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي على شقيقه المتوفي بسلاح أبيض ( سكين ) كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته لحدوث مشاده بينهما بسبب الخلاف على تركيب ماسورة صرف خاصه بالمتهم



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور والآداه المستخدمه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه لذات السبب المشار إليه ..وتحرر المحضر اللازم المركز وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

