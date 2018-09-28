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رياضة

توافد كثيف من أعضاء عمومية النادي الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة..فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
توافد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وذلك بعد الدقائق الأولى من فتح باب التصويت على اللائحة الجديدة للقلعة الحمراء وهي اللائحة التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.

وقامت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية بفتح باب التصويت في التاسعه من صباح اليوم ويستمر حتى السابعة مساءً، ثم تبدأ بعدها عملية الفرز .

ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا.. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.

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