ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تاجري مخدرات هاربين من حكم مؤبد بشبراخيت

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:01 ص
القبض علي متهم
القبض علي متهم
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت خلال حملة فجر اليوم لتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون من القبض على متهمين هاربين من حكمى مؤيد بقضيتى مخدرات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من : محمد  ا م 19 سنة ومقيم مركز شبراخيت  مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية  جنايات مركز إيتاى البارود  " مخدرات  " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ، محمد  ي ا 28 سنة  ومقيم مركز شبراخيت  مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية  مركز إيتاى البارود " مخدرات  " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد .

وبمواجهة المتهمان اعترفا بالحكم الصادر ضدهما وجار تسليمها وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ترشيحاتنا

سر اختفاء أم وابنتها من محطة قطار كاليفورنيا

الزمالك ضيف ثقيل على القادسية فى البطولة العربية للأندية.. اليوم

شاهد.. صاعقة رعدية تضرب ساعة مكة الشهيرة

وزير القوى العاملة يتابع تعويضات مصري توفي في حادث بإيطاليا

ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

حبس عامل قتل طفل زوجته لصراخه أثناء معاشرتها في الهرم

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

التعليم: تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين

المالية: لا ضريبة على المواريث.. ولم نفرض أي ضرائب جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو
محافظ شمال سيناء:المواطن يجنى ثمار التنافسية بمعرض أهلًا مدارس..فيديو
برلماني: الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا سبب في فقر بعض الشعوب .. فيديو
الصحة تؤكد ضرورة توفير الدعم المالي لمكافحة الأمراض غير المعدية عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟