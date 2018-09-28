ضبط تاجري مخدرات هاربين من حكم مؤبد بشبراخيت

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت خلال حملة فجر اليوم لتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون من القبض على متهمين هاربين من حكمى مؤيد بقضيتى مخدرات.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من : محمد ا م 19 سنة ومقيم مركز شبراخيت مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز إيتاى البارود " مخدرات " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ، محمد ي ا 28 سنة ومقيم مركز شبراخيت مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية مركز إيتاى البارود " مخدرات " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد .



