وزيرة خارجية الهند تهنئ فلسطين على توليها رئاسة مجموعة الـ77

هنأت سوشما سواراج، وزير خارجية الهند، دولة فلسطين على توليها رئاسة مجموعة الـ77 لعام 2019، واصفة تلك اللحظة بالتاريخية والمهمة، معبرة عن تطلع بلادها إلى العمل بشكل وثيق مع الوفد الفلسطيني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول النامية.





جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة خارجية الهند أمام اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين؛ حيث قدمت تهنئتها لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والذي قدم خلال الاجتماع عرضا موجزا حول أحدث تطورات القضية الفلسطينية.





وأكدت وزيرة خارجية الهند دعم بلادها الكامل لدولة فلسطين قائلة: «يعد التزام الهند العميق والثابت نحو فلسطين نقطة مرجعية في علاقاتنا الخارجية. وتقوم صداقتنا العريقة مع فلسطين على ثلاثة محاور – (1) التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ (2) الدعم الثابت للقضية الفلسطينية؛ (3) إقامة شراكة من أجل التنمية للمساعدة في جهود بناء الأمة وبناء القدرات. إننا نفخر بأن اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسيطين قد تأسست خلال رئاسة الهند في القمة السابعة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في نيودلهي عام 1983».





ونوهت وزيرة الخارجية الهندية إلى دعم بلادها لمنظمة الأونروا بقولها: «لقد قامت الهند بتقديم الدع ملأعمال منظمة الأونروا منذ تأسيسها. لطالما قامت منظمة الأونروا بجهود محمودة من أجل اللاجئين الفلسطينيين. واعتبارًا من العام الجاري، قمنا بزيادة إسهاماتنا في منظمة الأونروا إلى أربعة أمثالها من 1.25 مليون دولار أمريكي إلى 5 مليون دولار أمريكي سنويًا، فيما يمثل أعلي قيمة تسهم بها الهند بشكل طوعي سنويًا في أي صندوق أو برنامج تابع للأمم المتحدة. ونأمل أن تقوم باقي الدول الأعضاء، ومنها الدول المانحة التقليدية، بالقيام أيضًا بدعم منظمة الأونروا في الوقت الذي تواجه فيه أزمة موارد خطيرة».



