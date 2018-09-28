ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة خارجية الهند تهنئ فلسطين على توليها رئاسة مجموعة الـ77

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:47 ص
سوشما سواراج، وزير
سوشما سواراج، وزير خارجية الهند
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
هنأت سوشما سواراج، وزير خارجية الهند، دولة فلسطين على توليها رئاسة مجموعة الـ77 لعام 2019، واصفة تلك اللحظة بالتاريخية والمهمة، معبرة عن تطلع بلادها إلى العمل بشكل وثيق مع الوفد الفلسطيني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول النامية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة خارجية الهند أمام اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين؛ حيث قدمت تهنئتها لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والذي قدم خلال الاجتماع عرضا موجزا حول أحدث تطورات القضية الفلسطينية.

وأكدت وزيرة خارجية الهند دعم بلادها الكامل لدولة فلسطين قائلة: «يعد التزام الهند العميق والثابت نحو فلسطين نقطة مرجعية في علاقاتنا الخارجية. وتقوم صداقتنا العريقة مع فلسطين على ثلاثة محاور – (1) التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ (2) الدعم الثابت للقضية الفلسطينية؛ (3) إقامة شراكة من أجل التنمية للمساعدة في جهود بناء الأمة وبناء القدرات. إننا نفخر بأن اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسيطين قد تأسست خلال رئاسة الهند في القمة السابعة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في نيودلهي عام 1983».

ونوهت وزيرة الخارجية الهندية إلى دعم بلادها لمنظمة الأونروا بقولها: «لقد قامت الهند بتقديم الدع ملأعمال منظمة الأونروا منذ تأسيسها. لطالما قامت منظمة الأونروا بجهود محمودة من أجل اللاجئين الفلسطينيين. واعتبارًا من العام الجاري، قمنا بزيادة إسهاماتنا في منظمة الأونروا إلى أربعة أمثالها من 1.25 مليون دولار أمريكي إلى 5 مليون دولار أمريكي سنويًا، فيما يمثل أعلي قيمة تسهم بها الهند بشكل طوعي سنويًا في أي صندوق أو برنامج تابع للأمم المتحدة. ونأمل أن تقوم باقي الدول الأعضاء، ومنها الدول المانحة التقليدية، بالقيام أيضًا بدعم منظمة الأونروا في الوقت الذي تواجه فيه أزمة موارد خطيرة».

واختتمت وزيرة الخارجية الهندية كلمتها أمام اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين بالتأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتفاوض: «إن الوصول إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض يبقى الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية من أجل إرساء سلام مستدام وأمن دائم. فعلى جميع الأطراف التحلي بالهدوء وضبط النفس. إن حالة الجمود السائدة منذ انهيار المحادثات قبل أربع سنوات مضت والتدهور في الأوضاع الأمنية لا تزال مدعاة للقلق البالغ. إننا نأمل في استئناف المحادثات في وقت مبكر بين إسرائيل وفلسطين من أجل التوصل لحل شامل لهذه القضية».

ترشيحاتنا

وظائف جديدة بقطاع البترول

كاميرات المراقبة تكشف هوية شخص استولى على 40 ألف جنيه من محل حلويات

الرئيس السيسي يصل أرض الوطن عائدا من نيويورك

المالية: لا ضريبة على المواريث.. ولم نفرض أي ضرائب جديدة

قبل معركة الأهلي.. وفاق سطيف يخسر على ملعبه في الدوري الجزائري

حبس عامل قتل طفل زوجته لصراخه أثناء معاشرتها في الهرم

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الخازندار بعنوان بر الوالدين

توافد كثيف من أعضاء عمومية النادي الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة..فيديو

حماس تنتقد خطاب محمود عباس في الجمعية العامة: مكرر ويعكس فشله ونتائج سياسته

المالية: شفافية كاملة في بيانات وأرقام موازنة الدولة عن وضع الاقتصاد

تعاون مصري أمريكي لحماية الممتلكات الثقافية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو
صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟