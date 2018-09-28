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ديني

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الخازندار بعنوان بر الوالدين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الخازندار وموضوعها " بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة ، والتي ينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة .

وأكد وزير الأوقاف ، أن الخطبة تهدف إلى معالجة قضية مجتمعية هامة، حيث تدور حول أمرين هامين يرتبطان ارتباطا وثيقا بمفهوم الإنسانية الراقية التي تحترم الكبير وتقدره، وتعرف لذوي الحقوق حقوقهم وذوي المعروف معروفهم وذوي الفضل فضلهم.

وأوضح "جمعة" أن الوالد والوالدة يكرمان لذاتهما وحقهما وفضلهما، وذو الشيبة يكرم لحقه على المجتمع كله، فإن كان والدا وَذَا شيبة فالإكرام أولى وأوجب، وكل ذلك يؤدي إلى تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي، فكما تدين تدان.

ووجهت الوزارة جميع الأئمة، ضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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