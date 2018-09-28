الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية روسيا سبل تعزيز العلاقات

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب تطورات الوضع السياسي في فلسطين.



وأطلع الرئيس الفلسطيني - حسبما ذكرت وكالة أنباء (وفا) الفلسطينية اليوم /الجمعة/ - وزير الخارجية الروسي، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.



بدوره، أكد لافروف، موقف بلاده لداعم لتحقيق السلام، وأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

