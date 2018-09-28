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حوادث

ضبط طن جبنة منتهية الصلاحية و3 أطنان دقيق مدعم بالبحيرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:06 ص
جبنة منتهية الصلاحية
جبنة منتهية الصلاحية - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
نفذت إدارة شرطة مباحث التموين بالبحيرة بالاشتراك وضباط  الإدارة ضباط الإداره العامه لمنطقة وسط وغرب الدلتا حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والمنشآت التجارية لضبط المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من : "إبراهيم  ا ا 41 سنة" المدير المسئول عن ثلاجة أولاد منصور لحفظ المواد الغذائية كائنة بناحية عزب شبرا بمركز دمنهور لحيازته وتخزين جبنة بيضاء منتهية الصلاحية، ضبط طن جبنة بيضاء. 

وضبط "السيد  ع ا 39 سنة " صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة أبو المطامير لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز البلدية المدعم والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ حيث تم ضبط  كمية ( 3 )  طن دقيق بلدى مدعم.

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