بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة،حملة لإزالة الإشغالات تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.



وقال حمدي سلامة رئيس حى غرب شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت رفع إشغالات الطريق بشارع أحمد عرابي ومن أمام محطة مترو كلية الزراعة واعلى كوبرى المشاه بميدان المؤسسة وذلك لتيسير حركة المواطنين والمشاه.



وأكد رئيس الحى استمرار الحملات بمختلف مناطق الحى وميدان المؤسسة لرفع جميع الإشغالات من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

