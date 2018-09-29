متردد وجذاب.. اكتشف أبرز مميزات وعيوب برج الميزان

بدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر ويستمر حتى يوم 22 أكتوبر، وهو من الأبراج الهوائية التي تعرف مواليده بالعقلانية، كما يعد من أكثر الأبراج التى لا تتوافق مع مولود الميزان، اما لونه المفضل هو الازرق .



أوضح الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، بعض العيوب و المميزات التى يتصف بها مولود الميزان...



المميزات :

-اجتماعي، منصف، متعاون، دبلوماسي، كريم

- مولود الميزان يتمتع بالجاذبية، فهو يهتم بمظهره الخارجى .

- يكره الميزان الظلم والعنف.

-العلاقات الإنسانية مهمة جدا بالنسبة إليه.

-أسلوبه الراقي يجذب الآخرين إليه.



ولكن رغم كل هذه المميزات إلا أن هناك بعض العيوب في هذا البرج وهى:



العيوب :



-شخص غير حاسم.

-يرثى نفسه دائما .

-يحمل الضغينة، و لا يسامح بسهولة .

- يتجنب مواجهات الكثير من المشاكل و الصعوبات .

-متردد فى اتخاذ القرارت .