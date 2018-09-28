ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تنفيذ 935 حكما قضائيا وإزالة 2189 مخالفة إشغال طريق بالبحيرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:06 ص
اللواء جمال الرشيدي
اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة
جمالات الدمنهورى
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملاتها الانضباطية بدائرة اقسام ومراكز المديرية ، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، قادها اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي.

وتمكنت الحملة من ضبط 935 حكمًا قضائيًا وتحصيل 856 جنيها غرامة، بالإضافة إلى ضبط 1956 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة بدون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة".

كما تمكنت الحملة في مجال الإشغالات من رفع وإزالة 2189 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة للقضاء على الاختناقات المرورية بالشوارع.

ترشيحاتنا

زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو

المالية: لا ضريبة على المواريث.. ولم نفرض أي ضرائب جديدة

الدرندلي يوقع في كشوف الحاضرين بعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

أول رد إيراني على اتهامات إسرائيل بحيازة مخزن نووي سري

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

استمرار توافد أعضاء الأهلي للتصويت على مشروع لائحة النادي الجديدة

الأهلاوية يلتقطون صورا تذكارية مع الخطيب ويهتفون: بيبو .. فيديو

أرمن مصر.. قصة 8 آلاف مواطن عاشوا على أرض المحروسة وأثروها بتاريخهم.. صور

أمين الفتوى يوضح حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة.. فيديو

هبوط طائرة بوينج 737 في المحيط الهادئ دون إصابات خطيرة

خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو

لأول مرة.. هذه الدولة توقف إسرائيل عند حدها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو
محافظ شمال سيناء:المواطن يجنى ثمار التنافسية بمعرض أهلًا مدارس..فيديو
برلماني: الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا سبب في فقر بعض الشعوب .. فيديو
الصحة تؤكد ضرورة توفير الدعم المالي لمكافحة الأمراض غير المعدية عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟