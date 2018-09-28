تنفيذ 935 حكما قضائيا وإزالة 2189 مخالفة إشغال طريق بالبحيرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملاتها الانضباطية بدائرة اقسام ومراكز المديرية ، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، قادها اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي.



وتمكنت الحملة من ضبط 935 حكمًا قضائيًا وتحصيل 856 جنيها غرامة، بالإضافة إلى ضبط 1956 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة بدون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة".



كما تمكنت الحملة في مجال الإشغالات من رفع وإزالة 2189 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة للقضاء على الاختناقات المرورية بالشوارع.