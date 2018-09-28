ضبط عصابة ببنى سويف استولت على 90 ألف دولار من مواطن

نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديريتا أمن الجيزة وبني سويف في ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابي تمكنا من الاستيلاء على 90 ألف دولار من مواطن بأسلوب احتيالي .



وكان عامل قد تقدم ببلاغ الي قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بأنه تحصل علي مبلغ 90 ألف دولار أمريكي من شقيق زوجته وهو مدرس يعمل في دولة عربية لتحويله الي جنيهات ، وانه تواصل مع سيدة علي أحد مواقع الإنترنت وأبدت استعدادها لاستبدال المبلغ وطلبت منه الحضور لمحافظة بني سويف لمقابلة شخص طرفها أمام أحد البنوك وحضر الأخير وبصحبته أثنين واستلموا المبلغ وفروا هاربين .



أمر اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الجيزة وبني سويف وتوصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص حاصلين علي بكالوريوس لأحدهم معلومات جنائية مسجلة ويقيموا بدائرة قسم شرطة بني سويف.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن الفريق من ضبط إثنين منهم وبحوزتهما 45 ألف دولار و76 ألف جنيه وهاتف محمول تم شراؤه من المبلغ المالي المستولي عليه .



وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب ، وأن أحدهما أنشأ حسابا علي موقع "فيسبوك" بإسم السيدة المشار إليها .



تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق ، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

