ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عصابة ببنى سويف استولت على 90 ألف دولار من مواطن

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:04 ص
عصابة - ارشيفية
عصابة - ارشيفية
أ ش أ
نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديريتا أمن الجيزة وبني سويف في ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابي تمكنا من الاستيلاء على 90 ألف دولار من مواطن بأسلوب احتيالي .

وكان عامل قد تقدم ببلاغ الي قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بأنه تحصل علي مبلغ 90 ألف دولار أمريكي من شقيق زوجته وهو مدرس يعمل في دولة عربية لتحويله الي جنيهات ، وانه تواصل مع سيدة علي أحد مواقع الإنترنت وأبدت استعدادها لاستبدال المبلغ وطلبت منه الحضور لمحافظة بني سويف لمقابلة شخص طرفها أمام أحد البنوك وحضر الأخير وبصحبته أثنين واستلموا المبلغ وفروا هاربين .

أمر اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الجيزة وبني سويف وتوصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص حاصلين علي بكالوريوس لأحدهم معلومات جنائية مسجلة ويقيموا بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الفريق من ضبط إثنين منهم وبحوزتهما 45 ألف دولار و76 ألف جنيه وهاتف محمول تم شراؤه من المبلغ المالي المستولي عليه .

وبمواجهتهما ، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب ، وأن أحدهما أنشأ حسابا علي موقع "فيسبوك" بإسم السيدة المشار إليها .

تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق ، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

جدل في تونس بسبب لوحة حنبعل القرطاجي يغزو روما خلف وزير الداخلية الإيطالي

طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط عمراني متكامل للشركات فى المنصورة والعلمين

استمرار توافد أعضاء الأهلي للتصويت على مشروع لائحة النادي الجديدة

أمين الفتوى يوضح حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة.. فيديو

زيكو زكي .. ممثل مصري يخوض بطولة مسلسل أمريكي عن أف بي أي

مصر تتسلم 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

الملكة رانيا في بإطلالة أنثوية من توقيع مصمم لبناني.. صور

زفاف محمد طارق العتال وفرح بيبرس على نيل القاهرة..صور

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالجزيرة لمتابعة سير عمومية النادي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو
محافظ شمال سيناء:المواطن يجنى ثمار التنافسية بمعرض أهلًا مدارس..فيديو
برلماني: الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا سبب في فقر بعض الشعوب .. فيديو
الصحة تؤكد ضرورة توفير الدعم المالي لمكافحة الأمراض غير المعدية عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟