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مرأة

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:55 ص
لبلبة
لبلبة
هاجر هانئ
خطفت الفنانة لبلبة الأنظار، بإطلالتها الأنيقة، خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورتة الثانية.

وارتدت لبلبة فستانا أنيقا باللون الروز ذا أكمام مكشوفة، كما اتسم بتطريزات ونقوشات الراقية، ما منحها إطلالة معاصرة لأحدث صيحات الموضة.

وتزينت بالأقراط الطويلة وبعض المجوهرات، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج متناسق مع ألوان إطلالتها.

ولكن قد سبقتها المطربة الشابة سالى خليل بنفس الإطلالة من توقيع مصمم الأزياء المصرى هانى البحيرى، خلال تكريمها فى إحدى المجلات وهو ما جعل البعض يتهم لبلبة بتقليد النجمة سالى خليل.
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور
اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

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