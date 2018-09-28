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أخبار العالم

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي ممثل الولايات المتحدة بشأن سوريا في نيويورك

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:14 ص
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
أ ش أ
بحث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري، تطورات الأوضاع الخاصة بالشأن السوري، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد قرقاش - خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الجمعة/ - موقف بلاده الثابت والداعم لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، مشددا على ضرورة وضع حد للوضع من خلال حل سياسي شامل، مشيرا إلى دعم الإمارات لكافة المساعي والجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا للدفع نحو إنجاح العملية السياسية في سوريا.

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