الرئيس التنفيذي لأفغانستان: سياسة باكستان تجاه طالبان لم تتغير

اعتبر الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله أن سياسة باكستان تجاه حركة طالبان لم تتغير،على الرغم من تغيير حكومة إسلام اَباد.



وقال عبدالله خلال كلمته بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، حسبما أفادت وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، "إننا نعتقد بأن باكستان لديها تأثير كبير على حركة طالبان بالمقارنة مع دول أخرى، كما أقامت بلدان أخرى اتصالات مع حركة طالبان".



وأشار إلى أن التغيير الحقيقي لم يحدث فيما يتعلق بالسياسة الباكستانية تجاه طالبان، موضحًا أنه في الماضي قدموا وعودا بأنهم سيجلبون طالبان لطاولة المفاوضات لكن لم يحدث ذلك.



وأضاف "أننا سنواصل مشاركتنا مع باكستان آملين اقناعهم بأن تلك الجماعات لن تخدم مصالح أي بلد، ولكن تهدف إلى العنف والإرهاب وقتل المدنيين.