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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اختلاف العلماء فى الأحكام والفتاوى رحمة للناس، منوها بأن العلماء اختلفوا فى حكم قراءة سورة الفاتحة خلال صلاة المأموم خلف الإمام.

وأضاف أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن بعض العلماء قالوا إن الفاتحة من الممكن أن تقرأ فى السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها تقرأ فى السرية دون الجهرية ومنهم من يقول لا يتم قراءتها فى أحدهما لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ومع ذلك لم يحكم ببطلان الصلاة لمن يتبع أحد هذه الآراء.

وأشار إلى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة تجب على الإمام والشخص الذي يصلى منفردا فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.

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