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أحمد تيمور: عبد الناصر كان أكثر حظا من السيسي.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الشاعر أحمد تيمور، إن الرئيس الرحل جمال عبد الناصر كان أكثر حظًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه فى عهد عبد الناصر كان هناك طائفة من المثقفين الكبار الذين يدعمون المشروع السياسي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن المشروع السياسي للرئيس السيسي لابد وان يكون له ظهير ثقافى، متسائلا: أين المثقفين الآن؟.

وأشار إلى أن كل مثقف يعيش فى جزر منعزلة عن الآخرين وكل واحد من المثقفين له مشروعه الخاص الذي لا يصب فى مصلحة واحدة، مضيفا أن جيل الستينيات كان ظهيرا ثقافيا قويا، والآن نريد الخروج من حالة الرقود الثقافي، والجميع مطالب بذلك، لأن الثقافة قاطرة تقود المجتمع.

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