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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يتابع تعويضات مصري توفي في حادث بإيطاليا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:57 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن "محمد . م . ح" الذي كان يعمل في إيطاليا، وتوفى في حادث اصطدام عدة سيارات "حادث جماعي"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفى من مواليد بني سويف في 7 نوفمبر 1985 ومقيم بكفر الزيات، محافظة الغربية، وأنه لم يكن ملتزما في سداد الأقساط التأمينية، ولذا لا تستحق أسرته معاشا كاملا، ولكن تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة.

وتم إخطار أسرته بالمستندات المطلوبة لصرف المكافاة، كما يتابع المكتب العمالي مع الأسرة الإجراءات القانونية لرفع قضية تعويض أمام القضاء الإيطالي، حيث إن المواطن توفي في حادث اصطدام عدة سيارات "حادث جماعي".

ويقوم مكتب التمثيل العمالى بتوجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، بمتابعة هذه الإجراءات.



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