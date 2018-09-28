ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك ضيف ثقيل على القادسية فى البطولة العربية للأندية.. اليوم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه القادسية الكويتي، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد جابر الأحمد الدولى، فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية للأندية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب على أرضه باستاد برج العرب ويحتاج لتحقيق الفوز أو على الأقل تعادل ايجابي لكي يصعد للدور المقبل.

على الجانب الآخر ، يتسلح القادسية الكويتى بالجماهير الغفيرة المنتظر حضورها لمباراة الزمالك بعدما شهدت تذاكر اللقاء إقبالا كبيرا رغم بلوغ سعر التذكرة الواحدة 5 دينار كويتى أي ما يوازى قرابة 300 جنيه مصرى ووجه النادى الدعوة لكافة جماهيره لحضور اللقاء، خاصة أنه يتوقع تواجد العديد من المصريين لمؤازرة الأبيض فى ظل الشعبية الجارفة فى الكويت .

جدير بالذكر أن القادسية يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الكويتى بالموسم الحالى بعد مرور 4 جولات حيث نجح فى تحقيق فوزين وتعادل وحيد بينما خسر لقاء لذلك يسعى للتأهل للدور المقبل بالبطولة العربية لتعويض جماهيره عن البداية غير المقنعة بالدورى المحلى.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل أرض الوطن عائدا من نيويورك

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

جدل في تونس بسبب لوحة حنبعل القرطاجي يغزو روما خلف وزير الداخلية الإيطالي

الإرهاب لايفرق بين كبير أو صغير..غلق حضانتين فى شبرا الخيمة تدرسان مناهج متطرفة..تضامن البرلمان:لابد من إجراءات صارمة ضد كل من يبث سموما لأطفالنا..ونائبة تطالب بالرقابة المشددة

لأول مرة.. هذه الدولة توقف إسرائيل عند حدها

أعمال شغب بين جماهير شبيبة القبائل ووفاق سطيف عقب خسارة الأخير

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

وظائف جديدة بقطاع البترول

حبس عامل قتل طفل زوجته لصراخه أثناء معاشرتها في الهرم

زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو

نشطاء الفيسبوك ينتقدون مدرسين يضربان طلابا بإحدى مدارس بلقاس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد عشرات المواطنين على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيله ..صور

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
سفير مصر باليابان: نسعى للاستفادة بشكل كبير من نظام التعليم الياباني.. فيديو
محافظ شمال سيناء:المواطن يجنى ثمار التنافسية بمعرض أهلًا مدارس..فيديو
برلماني: الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا سبب في فقر بعض الشعوب .. فيديو
الصحة تؤكد ضرورة توفير الدعم المالي لمكافحة الأمراض غير المعدية عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟