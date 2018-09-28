الزمالك ضيف ثقيل على القادسية فى البطولة العربية للأندية.. اليوم

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه القادسية الكويتي، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد جابر الأحمد الدولى، فى إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية للأندية.



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب على أرضه باستاد برج العرب ويحتاج لتحقيق الفوز أو على الأقل تعادل ايجابي لكي يصعد للدور المقبل.



على الجانب الآخر ، يتسلح القادسية الكويتى بالجماهير الغفيرة المنتظر حضورها لمباراة الزمالك بعدما شهدت تذاكر اللقاء إقبالا كبيرا رغم بلوغ سعر التذكرة الواحدة 5 دينار كويتى أي ما يوازى قرابة 300 جنيه مصرى ووجه النادى الدعوة لكافة جماهيره لحضور اللقاء، خاصة أنه يتوقع تواجد العديد من المصريين لمؤازرة الأبيض فى ظل الشعبية الجارفة فى الكويت .



جدير بالذكر أن القادسية يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الكويتى بالموسم الحالى بعد مرور 4 جولات حيث نجح فى تحقيق فوزين وتعادل وحيد بينما خسر لقاء لذلك يسعى للتأهل للدور المقبل بالبطولة العربية لتعويض جماهيره عن البداية غير المقنعة بالدورى المحلى.