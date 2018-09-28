مرشحو الانتخابات البرلمانية في أفغانستان يطلقون اليوم حملتهم الدعائية

أطلق المرشحون في الانتخابات البرلمانية بأفغانستان اليوم /الجمعة/ حملتهم الانتخابية قبيل التصويت المقرر إجراؤه في العشرين من شهر أكتوبر المقبل.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن شوارع العاصمة الأفغانية كابول ومدن وبلدات أخرى استيقظت اليوم على لفتات للمرشحين تم لصقها على اللوحات الإعلانية والجدران.



وقال عزيز إبراهيمي المتحدث باسم لجنة الانتخابات الأفغانية إن ألفين و565 مرشحا يتنافسون على 249 مقعدا في مجلس النواب، مضيفا أن من بين هؤلاء المرشحين 417 امرأة.



وسيتمكن الناخبون - في يوم التصويت - من الإدلاء بأصواتهم في 21.011 مركز اقتراع.



وأشارت (إيه بي سي) إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان التصويت في الانتخابات المقررة الشهر المقبل سيجرى في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.



وتأتي الانتخابات وسط حملة من الهجمات يشنها تنظيم داعش وطالبان بشكل شبه يومي في مختلف أنحاء البلاد.

