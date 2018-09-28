الأمير محمد بن سلمان يزور الكويت غدا

يصل إلى الكويت غدا السبت، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة رسمية إلى الكويت.



ومن المقرر أن يلتقى أمير الكويت الشياخ صباح الحمد الجابر الصباح، بالأمير محمد بن سلمان؛ حيث سيعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.



كما سيلتقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، مع ولي العهد الكويتى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالكويت.



فى السياق ذاته، تزينت الشوارع والميادين الرئيسية، وصالة التشريفات بمطار الكويت الدولى، بالأعلام الكويتية والسعودية، استعدادا لزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، إلى الكويت، والتى تحظى باهتمام شديد على المستوى الرسمى.

