العشماوي تهنئ وزيرة التضامن بحصولها على جائزة أفضل وزارة

قدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، تهانيها للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتكريمها من منظمة الصحة العالمية، وحصولها على جائزة أفضل وزارة في العالم غير متخصصة في الصحة، فضلا عن جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنع العدوى وتحسين الصحة.



يأتى هذا التكريم على هامش فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تشارك فيها "والي" ضمن الوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكدت" العشماوي" أن هذا التكريم يعد فخرا لمصر، ويؤكد للعالم أن مصر تسير بخطى واثقة بقيادة حكيمة قادرة على التغير للأفضل، متمنية للدكتورة غادة والي، المزيد من التقدم والنجاح.



جدير بالذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" هو أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من حيث عدد المستفيدين وكذلك خطة التمويل، والتي تدعم وزارة المالية الجزء الأكبر منه فيما يدعم البنك الدولي الجزء الآخر وهو الدعم الفني.